Пришло время застрелических новогодних гышторий...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Люсинэ  Аветян Читаю в Гардиан большую статью о "подпольном украинском женском сопротивлении", которое имело место образоваться в оккупированном злыми орками Мелитополе.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
В этом Путин виноват. Дружба с хохлами НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Мы россияне не братья с хохлами , а природные враги как с поляками, венграми, румынами, словаками, немцами... .
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5 час.
Юрий Золотарев
Не мечтайте, бандероЖОПы! Мы НЕлюдями не станем, равно как ВЫ уже не станете ЛЮДЬМИ!
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2 час.
Ирина
Про братушек болгар забыли, которые очень лихо во время Отечественной на стороне гитлера воевали да и греков -предателей туда же . Сколько русской крови было пролито за этих тварей.
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31 мин.

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