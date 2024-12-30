Пришло время застрелических новогодних гышторий...

Анатолий Рябенко В этом Путин виноват. Дружба с хохлами НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Мы россияне не братья с хохлами , а природные враги как с поляками, венграми, румынами, словаками, немцами... .

Юрий Золотарев Не мечтайте, бандероЖОПы! Мы НЕлюдями не станем, равно как ВЫ уже не станете ЛЮДЬМИ!