Добрый Мир
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Добрый Мир

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Запад просчитался. Россия захватывает рынок Африки 8 июля

Запад просчитался. Россия захватывает рынок Африки 8 июля

10K прочитали Из всех нефтяных ограничительных мер Запада больше всего переживаний было относительно экспорта нефтепродуктов.

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