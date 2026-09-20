Вассерман перестал общаться с близкими на Украине, чтобы спасти их

Анатолий Вассерман пожертвовал связями с родными ради их безопасности.В интервью Ксении Собчак депутат Госдумы и известный публицист Анатолий Вассерман признался, что с началом боевых действий сознательно прекратил всякое общение с родственниками и друзьями, оставшимися на Украине.
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