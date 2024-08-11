Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Это точно! А сейчас некоторые мозги очень пудрят. Вот в Российской империи, мол, во как жили... !В России раскрыли...
  • Владимир Минаков
    В данном случае важна была инфа, которую не предоставила разведка ( или её проигнорировали?) о сосредоточении войск з..."Давно не видел п...
  • Василий Котляров
    часто разлив по 170 грамов на брата...(ВСВ)«Третьим будешь?»...

Как ЦИПСО лепит фейки, а наши военблогеры их разгоняют

Как ЦИПСО лепит фейки, а наши военблогеры их разгоняют

ЦИПсО Украины получил в бюджет 30 миллионов долларов в месяц на различные фейки – будут разгонять про наступление на Курск, про мобилизацию в России и тому подобную хрень, а наши тупые военкуры будут это перепечатывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
ВСЕГДА НУЖНО ПОМНИТЬ СЛОВА УМНИЦЫ СЕРГЕЯ БОДРОВА-МЛАДШЕГО. А НЕ ПОМОГАТЬ ВРАГАМ. ВСЕ, КТО УМНИЧАЕТ И ЭТИМ  ПОМОГАЕТ ВРАГУ  БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО. ВСЕ !!!
Ответить
6 час.
Людмила Лиханова
Ответить
6 час.
Александр Батт
Деза это один из элементов войны. Надо учиться ей противостоять.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх