ЦИПсО Украины получил в бюджет 30 миллионов долларов в месяц на различные фейки – будут разгонять про наступление на Курск, про мобилизацию в России и тому подобную хрень, а наши тупые военкуры будут это перепечатывать.
Как ЦИПСО лепит фейки, а наши военблогеры их разгоняют
Комментарии
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Людмила Лиханова
ВСЕГДА НУЖНО ПОМНИТЬ СЛОВА УМНИЦЫ СЕРГЕЯ БОДРОВА-МЛАДШЕГО. А НЕ ПОМОГАТЬ ВРАГАМ. ВСЕ, КТО УМНИЧАЕТ И ЭТИМ ПОМОГАЕТ ВРАГУ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО. ВСЕ !!!
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6 час.
Людмила Лиханова
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6 час.
Александр Батт
Деза это один из элементов войны. Надо учиться ей противостоять.
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5 час.
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