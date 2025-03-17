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Потеплеет только к концу недели: синоптики рассказали, ждать ли в Поморье новых метелей

Потеплеет только к концу недели: синоптики рассказали, ждать ли в Поморье новых метелей

Накануне Архангельск и область засыпало сильным снегом, а столица Поморья погрязла в сугробах. Рассказываем, что пророчат синоптики региону на этой неделе.

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