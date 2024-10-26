Самоходная или самодвижущаяся? Разбираемся на примере Клевера

В эпоху дронов и яростной контрбатарейной борьбы артсистемам как воздух нужна мобильность. Речь не столько о самоходных орудиях, способных совершать длительные марши, сколько об умении оперативно поменять огневую позицию без помощи тягача.
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