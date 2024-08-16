Николай Патрушев, председатель Морской коллегии РФ, помощник президента России, заявил, что атака украинских вооруженных сил на Курскую область была тщательно спланирована и проведена при активной поддержке НАТО.
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