Украина готовится к атаке войск КНДР: главное за сутки

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. ВСУ готовятся к наступлению северокорейских войск в Курской области, мобилизованных украинских солдат бросают в бой без подготовки, кандидат в президенты США Дональд Трамп ответил на обвинения в фашизме.