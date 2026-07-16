Менеджер Ферстаппена: «Контракт Макса с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, он хотел бы отработать его до конца»

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен рассказал о том, что его подопечный не планирует уходить из «Ред Булл» и хотел бы отработать до конца свой контракт, который в данный момент рассчитан до 2028 года включительно.
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