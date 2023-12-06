Куда сходить в Туле в выходные – афиша мероприятий на 9-10 декабря

Зима началась не только на календаре, но и за окнами – пришло время участвовать в зимних проектах. Тульская служба новостей публикует афишу образовательных, развлекательных и спортивных мероприятий на выходные 9-10 декабря.
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