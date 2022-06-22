Деликатесы в багажнике. В Хабаровском крае задержан подозреваемый в незаконном обороте водных биологических ресурсов

«Сотрудниками отдела МВД России по Комсомольскому району Хабаровского края задержан подозреваемый в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации.
«Сотрудниками отдела МВД России по Комсомольскому району Хабаровского края задержан подозреваемый в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации.
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