Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Это предатели!Откажутся ли наши...
  • Николай Арзамасцев
    Вижу нормальный вариант: поехать без статуса, заработать любую медаль и на пьедестале развернуть флаг России! Дисквал...Откажутся ли наши...
  • Надежда
    Боится зеблан возвращаться у куйыв, вот и носится из одной страны в другую, как можно дальше отдаляя этот неприятный ...Посол России в СШ...

"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

Вчера,  во  время   обсуждения   в  телеграме    ситуации  в   кукуевском   метро,      одна  дама-комментатор  рассказала,  что    похожие      инфраструктурные      процессы  развиваются   практически  во  всех      постсоветских  странах,  в  частности,   в  Казахстане,    где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу,  и  прислала    ссылку  на   пост,    где  цитировались   откровения   некоей      казахской   националистки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх