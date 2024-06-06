Страна третьего мира: преследование Трампа выявило коррупцию в американской системе правосудия – NI

Осуждение Дональда Трампа в Нью-Йорке по 34 правонарушениям, возведенным в категорию уголовных преступлений, вызвало серьезные споры, которые не пойдут на пользу Америке и ее делу главенствования во всем мире.
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