Neva.Today

8 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Жалко.А переселить в тайгу нельзя?Охотникам Ленобла...
  • Ингерман Ланская
    аннулировать также название "лененградская область"В Петербурге реши...
  • Леонид Ла Рошель
    Рядом со столбом, что передавал сотовую связь, подожгли березу, что раздавала Wi-Fi.В Рахье неизвестн...

На Турку огненное пламя полностью сожгло Volvo и задело левую сторону Hyundai

На Турку огненное пламя полностью сожгло Volvo и задело левую сторону Hyundai

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга местные жители стали свидетелями пожара, от пламени которого полностью сгорела иномарка Volvo, а также огонь задел еще и второй автомобиль марки Hyundai, в результате чего у него обгорела левая сторона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх