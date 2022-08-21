На Турку огненное пламя полностью сожгло Volvo и задело левую сторону Hyundai

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга местные жители стали свидетелями пожара, от пламени которого полностью сгорела иномарка Volvo, а также огонь задел еще и второй автомобиль марки Hyundai, в результате чего у него обгорела левая сторона.
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга местные жители стали свидетелями пожара, от пламени которого полностью сгорела иномарка Volvo, а также огонь задел еще и второй автомобиль марки Hyundai, в результате чего у него обгорела левая сторона.
Свежие комментарии