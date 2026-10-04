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Регионы России

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Покупатель дважды получил подмену процессора при заказе Ryzen 7 9850X3D на Amazon

Покупатель дважды получил подмену процессора при заказе Ryzen 7 9850X3D на Amazon

Изначально покупатель приобрёл Ryzen 7 9850X3D вместе с материнской платой MSI MAG X870E Carbon. Процессор был заказан и отправлен непосредственно компанией Amazon, что обычно снижает риски подлогов.

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