В Москве проходит финал Московского чемпионата «Абилимпикс»

В центре «Профессии будущего» в Печатниках проходит финал XII Московского чемпионата «Абилимпикс». В этом году участники продемонстрируют свое мастерство в 65 разнообразных компетенциях, сообщила заместитель руководителя Московского центра «Абилимпикс» Надежда Ледащева во время пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ».