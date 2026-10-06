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МОСИНФОРМ

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В Москве проходит финал Московского чемпионата «Абилимпикс»

В Москве проходит финал Московского чемпионата «Абилимпикс»

В центре «Профессии будущего» в Печатниках проходит финал XII Московского чемпионата «Абилимпикс». В этом году участники продемонстрируют свое мастерство в 65 разнообразных компетенциях, сообщила заместитель руководителя Московского центра «Абилимпикс» Надежда Ледащева во время пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ».

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