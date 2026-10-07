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Живая Кубань

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ЧП в поезде Владикавказ — Адлер: погибших уже двое. Заключенный напал на конвоиров

ЧП в поезде Владикавказ — Адлер: погибших уже двое. Заключенный напал на конвоиров

ЧП в поезде Владикавказ — Адлер: погибших уже двое. Заключенный напал на конвоировНападение заключенного на сотрудников конвоя в поезде Владикавказ — Адлер унесло ещё одну жизнь.

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