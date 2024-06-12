Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа (ЛВО) в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил начал отработку учебно-боевых задач по получению специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а также снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.