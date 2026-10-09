Alibaba ведет переговоры о поставках энергии для дата-центра в Испании

Китайская технологическая группа Alibaba Group находится на стадии предварительных переговоров с испанской компанией возобновляемой энергетики Solaria о поставках электроэнергии для потенциального центра обработки данных в Испании, сообщило агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым