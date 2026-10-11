ТАСС: в Харьковской области вскрыли ДРГ рейнджерского полка ССО Украины

В российских силовых структурах рассказали ТАСС, что деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины была вскрыта в Харьковской области.
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