Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея»

«Выходной Господина Злодея», выглянувший из тени в марте, ожидает премьеру в январе 2024-го. До этого времени сотрудникам студий SynergySP («Сведенные кукушкой», «Слишком милый кризис») и Shin-Ei Animation («Опасность в моем сердце», «Озорная Такаги») придется изрядно потрудится.