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Улицу Маркуса во Владикавказе перекроют из-за ремонтных работ

Улицу Маркуса во Владикавказе перекроют из-за ремонтных работ

Во Владикавказе 23 и 24 мая планируется замена дорожного полотна на улице Маркуса. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проинформировали жителей и гостей столицы региона о временном перекрытии автомобильного движения на данном участке.

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