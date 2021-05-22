Улицу Маркуса во Владикавказе перекроют из-за ремонтных работ

Во Владикавказе 23 и 24 мая планируется замена дорожного полотна на улице Маркуса. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проинформировали жителей и гостей столицы региона о временном перекрытии автомобильного движения на данном участке.
Во Владикавказе 23 и 24 мая планируется замена дорожного полотна на улице Маркуса. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проинформировали жителей и гостей столицы региона о временном перекрытии автомобильного движения на данном участке.
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