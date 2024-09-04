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"Мы больше не можем так жить": жители Хилка снова обратились к Бастрыкину из-за этнических кафе

"Мы больше не можем так жить": жители Хилка снова обратились к Бастрыкину из-за этнических кафе

Одно из кафе мигрантов в Хилокском жилмассиве в Новосибирске, которое ранее закрыли следователи, возобновило работу.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Да жечь нужно все эти кафешки, а не писать Бастрыкину
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Власть должна понять, что идет уничтожение России...
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9 час.

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