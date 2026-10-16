Соединенные Штаты продолжат давить на Владимира Зеленского, который отказывается проводить выборы на Украине.
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Давление и все заявления Трампа это работа на публику. Этот "петух" им ещё нужен какое то время, до полной уверенности что время настало, а иначе будет капитуляция и кандидатуру будет подбирать Москва!