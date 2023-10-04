Собянин: За последние пять лет в Москве обновили и построили 424 соцобъекта

Отдельное внимание уделяется сфере здравоохранения За пятилетний период в Москве были построены или обновлены 424 объекта социальной инфраструктуры, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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