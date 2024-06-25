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Кем были и кому поклонялись уничтоженные в Дагестане террористы и при чем тут Хабиб и СИЗО в Ростове

Кем были и кому поклонялись уничтоженные в Дагестане террористы и при чем тут Хабиб и СИЗО в Ростове

Еще и суток не прошло с тех пор, как в Дагестане был совершен террористический акт. Группа людей, точное число их до сих пор не озвучено, приверженцев ваххабизма*, устроили бойню в Махачкале и Дербенте.

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