Новая генерация Kia Seltos (2025) удивила внешностью без камуфляжа

Накануне Daily-Motor рассказывал о том, что Kia вывела на тесты новое поколение кроссовера Seltos. Машина, которая недолго продавалась в России официально, готовится к плановой смене генерации и сейчас обкатывается на дорогах Кореи в сильно замаскированном виде.
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