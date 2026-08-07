«Циничная атака»: ВСУ атаковали автобус с рабочими в Запорожской области

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии МЕЛИТОПОЛЬ, 1 августа, ФедералПресс. Очередной циничной атакой назвал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий удар Киева беспилотниками по автобусу с мирными гражданами.
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