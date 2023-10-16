В Рязани на пешеходном переходе насмерть сбили 54-летнюю женщину

Авария произошло в 19:55 вблизи дома №75 на улице Михайловское шоссе. По предварительной версии полиции, 21-летний водитель ВАЗ-21099 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю жительницу Спасского района.
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