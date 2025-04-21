Встречу эвакуационных групп ВС России и ВСУ в день Пасхи сняли с дрона

В день пасхального перемирия военных России и Украины обменялись телами погибших.Четверо бойцов ВС России и ВСУ встретились в районе села Работино Запорожской области и договорились об эвакуации тел погибших с обеих сторон с поля боя.
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