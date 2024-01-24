С 5 по 14 января 2024 года проходит республиканское профилактическое мероприятие ´Берегите детей!´Целью мероприятия является своевременное предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.
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