SUSANIN
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SUSANIN

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Врач рассказала, что такое скрытый голод и почему он возникает

Врач рассказала, что такое скрытый голод и почему он возникает

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что синдром скрытого голода — это состояние, когда человек не получает достаточного количества питательных веществ в пище.

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