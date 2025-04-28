Врач рассказала, что такое скрытый голод и почему он возникает

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что синдром скрытого голода — это состояние, когда человек не получает достаточного количества питательных веществ в пище.
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