Русские боксёры окончательно сломали Олимпиаду. В МОК просто не смогли сдержать желчи.

О том, что международный спорт уже давно стал инструментом политики, давно известно. Особенно заметно это проявилось в последние годы, когда спортсменов из Российской Федерации стали не допускать на международные соревнования.
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