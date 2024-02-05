Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русские боксёры окончательно сломали Олимпиаду. В МОК просто не смогли сдержать желчи.

Русские боксёры окончательно сломали Олимпиаду. В МОК просто не смогли сдержать желчи.

О том, что международный спорт уже давно стал инструментом политики, давно известно. Особенно заметно это проявилось в последние годы, когда спортсменов из Российской Федерации стали не допускать на международные соревнования.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Умар молодец! Можем, если захотим!
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3 час.
Ю
Южанин
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24 мин.

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