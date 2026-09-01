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За рулем

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Японская Acura готовит к выпуску крупный флагманский кроссовер: подробности

Японская Acura готовит к выпуску крупный флагманский кроссовер: подробности

Бренд Acura, принадлежащий Honda, готовит новый флагманский трехрядный кроссовер. В компании его временно называют – модель встанет на ступень выше нынешнего MDX и будет биться за покупателей с Lexus TX и Buick Enclave.

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