Японская Acura готовит к выпуску крупный флагманский кроссовер: подробности

Бренд Acura, принадлежащий Honda, готовит новый флагманский трехрядный кроссовер. В компании его временно называют – модель встанет на ступень выше нынешнего MDX и будет биться за покупателей с Lexus TX и Buick Enclave.
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