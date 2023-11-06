В ИСЗФ заявили об ошибке учёных в оценке мощности магнитной бури

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил, что на Земле произошла сильная магнитная буря.«И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — приводит РИА Новости заявление.