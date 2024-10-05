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Новое объяснение эволюционной закономерности: статистический «шум»

Новое объяснение эволюционной закономерности: статистический «шум»

В статье, опубликованной в журнале PLOS Computational Biology, Брайан С. О’Мира (Brian C. O’Meara), профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Теннесси (University of Tennessee), и Джереми М.

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