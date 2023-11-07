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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MMORPG-песочница The Wagadu Chronicles выйдет в ранний доступ в декабре После проведения ...

MMORPG-песочница The Wagadu Chronicles выйдет в ранний доступ в декабре После проведения ...

MMORPG-песочница The Wagadu Chronicles выйдет в ранний доступ в декабреПосле проведения нескольких сессий тестирования немецкий разработчик Twin Drums готов выпустить в ранний доступ новую MMORPG-песочницу с открытым миром The Wagadu Chronicles и объявил о дате, когда состоится это событие.

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