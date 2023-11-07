MMORPG-песочница The Wagadu Chronicles выйдет в ранний доступ в декабре После проведения ...

MMORPG-песочница The Wagadu Chronicles выйдет в ранний доступ в декабреПосле проведения нескольких сессий тестирования немецкий разработчик Twin Drums готов выпустить в ранний доступ новую MMORPG-песочницу с открытым миром The Wagadu Chronicles и объявил о дате, когда состоится это событие.