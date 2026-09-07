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Ученые на 2 года подняли возраст женщины, после которого ниже шансы на здорового ребенка

Ученые на 2 года подняли возраст женщины, после которого ниже шансы на здорового ребенка

Исследование российских ученых показало, что граница репродуктивного риска требует пересмотра. Они выяснили, после какого возраста у женщины с большей вероятностью может родиться малыш с генетической патологией.

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