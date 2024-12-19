Презентацию сериала «Пещера» в Челябинске посетили и школьники и ученые

Создатели проекта об Игнатиевской пещере провели пять продуктивных встреч со зрителями. Проект, созданный медиахолдингом «Гранада Пресс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив собрал сотни тысяч просмотров.
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