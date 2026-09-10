«Бить баклуши»: что на самом деле изначально означало это выражение

Язык — штука живая. Мы бросаем фразы на автомате, даже не задумываясь, откуда они взялись. «Бить баклуши» — один из тех фразеологизмов, который на слуху у каждого.
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