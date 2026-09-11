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«ВКонтакте» стала генеральным цифровым партнёром Международного фестиваля молодёжи

«ВКонтакте» стала генеральным цифровым партнёром Международного фестиваля молодёжи

«ВКонтакте» представила мини-приложение «МФМ-2026» с мобильным помощником и гидом по фестивалю. Об этом сообщает пресс-служба VK.

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