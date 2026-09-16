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Царьград

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Яна Лантратова обеспечила жильем сирот из Кемеровской области

Яна Лантратова обеспечила жильем сирот из Кемеровской области

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова добилась исполнения судебного решения для сирот из Кемеровской области.

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