"Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных

Научно-фантастический фильм режиссера Николая Лебедева "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым вновь стал лидером кинопроката России и СНГ на выходных, заработав 53,8 млн рублей (всего - 937,1 млн рублей).
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