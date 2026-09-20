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Степанов о неудачах «Северстали»: «Ребята что-то где-то не выполняют или недопонимают, не получается забить. Но Козырев наладит игру, внесет нужные настройки»

Главный тренер «Барса» Александр Степанов высказался о неудачном старте «Северстали» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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