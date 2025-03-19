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ЧП в Ялте

ЧП в Ялте

Вандал выбрал растение, расположенное у торгового центра «Москва». Небольшая пальма горела как факел.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Вандалы и вонючие нЕруси!!!!
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