В тюрьму: Бородина в шоке из-за приговора звезды сериала «Великолепный век»

Ведущая переживает из-за свежих новостей о судьбе актера. Халит Эргенч кадр сериала "Великолепный век"Звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч был приговорен к 10 месяцам 15 дням заключения за дачу ложных показаний в ходе расследования протестов в стамбульском парке «Таксим-Гези» в 2013 году.