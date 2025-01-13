Ученый назвал рост температуры в мире на 1,5 градуса тревожным сигналом

Увеличение средней температуры на 1,5 градуса по Цельсию в 2024 году стало тревожным сигналом для всего мира, однако, по мнению ученого Гейла Уайтмена из Эксетерского университета в Англии, страны вряд ли предпримут какие-либо шаги в ответ на это.
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