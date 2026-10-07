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Царьград

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Общественное: в Киеве вновь прозвучали взрывы на фоне тревоги

Общественное: в Киеве вновь прозвучали взрывы на фоне тревоги

В Киеве снова зафиксированы взрывы на фоне сигналов воздушной тревоги. Телеканал "Общественное" сообщает о происшествии в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные украинского министерства цифровой трансформации.

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