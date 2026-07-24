Health Officials Urge States To End Mercury-Containing Dental Fillings Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Federal health officials on July 22 encouraged state Medicaid officials to stop covering dental fillings containing mercury.
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