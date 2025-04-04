Путешествие в ад: геотермальное поле Даллол

Ученые рассказали о месте на Земле, где жизнь невозможна ни в какой форме.В геотермальном поле Даллол, расположенном во впадине Данакиль в Эфиопии, по многим исследованиям установлено, что здесь представлена одна из самых экстремальных сред на планете.